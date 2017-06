María Teresa Campos visitará 'Supervivientes' para hablar de Bigote Arrocet

María Teresa Campos visitará 'Supervivientes' tras las constantes negativas a la invitación del programa. La periodista ya recuperada estará presente el próximo domingo en el debate para hablar sobre su pareja Bigote Arrocet.

Así lo ha confirmado en 'Sálvame' Kiko Hernandez. Pero al parecer la visita de María Teresa Campos parece no ha sentado muy bien a Jorge Javier Vázquez, quien no estará presente ese día, pues el debate lo conduce Sandra Barneda.

"¿De verdad esto tiene que ser un domingo?", dijo el periodista. "Esto a mí no se me hace. Me ha sentado fatal", explicó Jorge Javier ante la posibilidad de que sea su compañera, Sandra Barneda, quien reciba a María Teresa en plató.