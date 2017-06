Bustamante hablará claro sobre su ruptura con Paula Echevarría en 'All you need is love… o no'

Hace algo más de dos meses desde que Paula Echevarría y David Bustamante anunciaron oficialmente su separación y aún son varios los rumores y misterios que rodean a la repentina ruptura de uno de los matrimonios más queridos y conocidos de este país.

Secretos que podrían desvelarse este próximo lunes 12 de junio, ya que el cantante cántabro visitará el plató de ‘All you need is love… o no’, programa presentado por Risto Mejide, en el que hablará claro acerca de su ruptura con Paula Echevarría y su situación amorosa actual.

Esta visita supondrá la primera aparición pública de Bustamante desde que acabara su relación con la actriz de ‘Velvet’. En el primer promocional emitido por Telecinco se puede ver como Mejide pregunta al cantante si "¿Alguna vez has tenido el corazón tan hecho polvo que no te ha apetecido cantar?", lo que nos deja a un Bustamante emocionado que apenas puede pronunciar palabra. Habrá que esperar tan solo dos días para conocer cuál es su reacción completa a las preguntas del publicista.