Soraya Arnelas llama "retrasada" a una de sus seguidoras por decir que es mala madre

Una vez más, la tensión ha hecho acto de presencia en las redes sociales de Soraya Arnelas, donde la cantante ha insultado a una seguidora por insinuar que es mala madre. Todo empezó a raíz de un vídeo publicado por Soraya, en el que su hija baila con una de las pelucas de su madre puesta.

Aunque la mayoría de los comentarios eran positivos, la cantante se topó con alguna que otra crítica. “Una santa es esa niña, las perrerías que le hacen a la muñequita, pero ya se vengará ella según vaya creciendo, ya veréis”, decía una de sus detractoras. “Lo que tienes que hacer es dejar de colgar fotos y vídeos de tu hija ya que es una menor y la gente se mete con ella. Tú eres la culpable y luego te quejas, hija, dedícate a cantar y deja de hacer tonterías con tu hija”, decía otra, provocando la ira de Soraya.

La artista respondió a este último comentario insultando a su emisora y llamándola “retrasada”. “Eres tan ridícula que vienes a darme lecciones cuando tú tienes en tu perfil la foto de otro menor. ¡Retrasada!¡Cómprate un perro!”, respondió abriendo la caja de Pandora.

Pero ahí no acabó la cosa, Soraya publicó en los Stories de Instagram otro vídeo en el que daba el biberón a su pequeña. Las críticas tampoco tardaron en llegar. “Que des biberón no te hace mala madre, sino, más bien una madre atrapada por el sistema... bendiciones para la nena que es inocente de las decisiones de sus padres”, dijo una usuaria, que tampoco se quedó sin respuesta. “Querida, que no le dé biberón es porque Dios no me ha dado leche en las tetas ¿Algo que decir sobre ello?”, respondió visiblemente enfadada.

Desde que Arnelas dio a luz, ha ido ganando detractores que cuestionan todos y cada uno de sus pasos, como cuando la criticaron duramente por salir a cenar con su pareja, dejando a la niña en casa, una semana después de dar a luz; o cuando llamaron “feíta” a su hija Manuela.