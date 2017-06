Melanie Olivares presenta a su hijo posando en topless

Lucas, el hijo de Melanie Olivares ya ha sido presentado en sociedad. Al menos a través de las redes sociales. Porque la actriz, famosa sobre todo por su papel en 'Aída', ha subido una imagen a su perfil de Instagram que ha hecho las delicias de sus seguidores y de aquellos que querían ver la primera imagen de su hijo. Aunque también ha despertado la polémica.

Fiel a su naturalidad, la actriz ha subido una imagen en la que se le ve a ella posando en topless en una piscina con su hijo en brazos. Una instantánea que permite ver el pezón derecho de Melanie, lo cual ha levantado la suspicacias de algunos críticos.

Junto al texto de la fotografía, "su primer baño piscinero" aparecieron una cascada de comentarios reprochando a la actriz que posase en esas condiciones. Algo que a Melanie no le afectó en absoluto ya que no dudó en contestar: "Me pareció una foto bonita y mi bebé no puede estar más guapo, me gustan las fotos que transmiten y esta es una de ellas... Me llama más la atención la foto que el medio pezoncillo camuflado que se pueda intuir. Open your mind!"