La llamada desesperada de Angel Garó en directo a 'Sálvame'

Quienes recuerdan a Ángel Garó lo recuerdan como uno de los rostros televisivos más famosos de la década de los 90 en España. Fue uno de los cómicos más consolidados de entonces y ahora vuelve a la palestra por motivos muy diferentes. Tras haber sido detenido en Málaga por supuesta agresión física a su expareja Darío, el cómico ha protagonizado otro episodio sorprendente.

Garó llamó al programa de Telecinco 'Sálvame' para reprocharle su actitud a la presentadora y excompañera Paz Padilla. Padilla, que ha desarrollado su carrera en la comedia, se quedó sorprendida al escuchar a Garó decirle por teléfono que "me dices cariño, cuando le cogiste las manos al que me estaba asesinando... Porque tú sabes cómo ha sido esta relación" en referencia a su ex.

Pero el asunto no acabó ahí, adquirió otro cariz cuando la conversación continuó. El propio Ángel Garó interpeló de nuevo a Paz y al resto de colaboradores: "Mientras que vosotros vivís de eso, yo he estado callado. Si me hubieran ofrecido tu trabajo yo no hubiera ido". Para acabar pidiendo dinero para que su familia pueda irse de vacaciones y superar este mal trago. Todo con un tono muy duro y poco reconocible en el cómico.