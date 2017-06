Jesus Castro publica en Instagram la primera imagen junto a su pareja

El actor Jesus Castro ha publicado por primera vez una fotográfia en la que aparece junto a su pareja Anabel Hernández de 'Mujeres y hombres y viceversa' a pesar de haber negado durante algún tiempo que publicaría imágenes con ella.

"Nos podemos pegar veinte años esperando que saque a mi chica y eso no va a pasar nunca", declaró el actor. Pero Jesus ha compartido en Instagram la siguiente imagen:

Hemos disfrutado como enanos !! Con estos pajaros he visto el capitulo...Os ha gustado? Una publicación compartida de Jesús Castro (@jesuscastroactor) el 31 de May de 2017 a la(s) 3:24 PDT

En la imagen compartida aparecen los actores Christian Sánchez y Nya de la Rubia, con los que Jesus Castro aparece en el nuevo capítulo de 'Perdoname, Señor' la nueva serie en la que el actor participa. También está Anabel Hernández, su pareja que consiguió su fama gracias a su participación en el programa para encontrar el amor 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Los polémicos inicios de la relación

La pareja comenzó a salir cuando ella mantenía una relación con su tronista Cristian, que al salir de 'Pasaporte a la isla' (y más tarde a 'Supervivientes'), descubrió el 'engaño'.

Anabel desapareció de la televisión cuando las redes sociales se hicieron eco de la 'doble relación' que la expretendienta mantenía.

Por su parte, Jesus Castro explicó que "hay que cosas que no tengo por qué hacer, porque no me dedico a eso, y no vengo de la tele, no vengo de decir quién es mi novia ni quién lo deja de ser".