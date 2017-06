Pelayo Díaz no levanta cabeza tras la muerte de David Delfín

De todos los rostros populares que se dieron cita el pasado domingo en el Museo del Traje de Madrid convertido en capilla ardiente para despedir a David Delfín, sin duda el de Pelayo Díaz era el más afectado. Roto de dolor y sin ocultar el llanto, el estilista quiso despedirse del que fue el «amor de su vida» y cuya perdida le ha dejado completamente hundido.

Aunque Pelayo y David Delfín pusieron fin a su romance por decisión del diseñador en 2014, salvaron su amistad convirtiéndose el estilista de 'Cámbiame' en un pilar fundamental en la lucha del malagueño. A pesar de que al principio de su ruptura ambos se mostraban poco reticentes a hablar del otro, durante el último año cada vez que Pelayo ha tenido oportunidad no ha dudado en alabar al que fue su pareja y mostrarle su apoyo, ya sea estando a su lado desde que le diagnosticasen tumoración cerebral o luciendo algunas de sus colecciones en sus eventos más importantes, como fueron las campanadas del 2015.

Tras el fallecimiento de David poco o nada se ha sabido de Díaz, que se encuentra roto de dolor y se mantiene recluído en casa arropado por sus seres queridos para superar tal pérdida. De hecho, el pasado domingo fue el último día donde pudimos saber algo de Pelayo, quien no encontraba las palabras para expresar sus sentimientos cuando nos lo encontramos en el tanatorio. Sin embargo, horas después y ya desde la serenidad de su casa, no tuvo reparo en abrir su corazón y confesar sus sentimientos hacia el diseñador en una emotiva carta publicada en sus redes sociales y que prácticamente se ha convertido en viral.

A continuación, recordamos las palabras del estilista que continuan siendo lo más comentado:

«David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera», confesaba Pelayo al principio de sus palabras. El estilista también ha querido subrayar el carismático espíritu de Delfín que ha invadido las redes sociales: «Todos saben que tenias un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody».

Por último, roto de dolor, el influencer se ha desgarrado y con una generosidad desbordante se ha sincerado públicamente como nunca respecto a su romance: «No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo que sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David. Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mi contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one».