Tom Cruise arrasa entre la audiencia de 'El Hormiguero' por este motivo

Parece mentira que Tom Cruise naciera en 1962, es decir, que tenga 54 años a punto de cumplir 55. Parece mentira porque en su entrevista en 'El Hormiguero' junto con Annabelle Wellis y Sofia Boutella los espectadores no podían creérselo al ver al actor muy bien físicamente.

De esa manera Cruise se ha metido a la audiencia en el bolsillo no solo por aparentar mucha menos edad de la que tiene sino por su buen humor y por tomarse tan en serio algunas escenas de 'La momia', la película que han presentado en 'El Hormiguero'. Tom Cruise no solo no usa dobles para las escenas de acción sino que ha animado a alguna de sus compañeras a hacer lo propio.