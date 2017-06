Un cordobés pide matrimonio en 'First Dates'

El amor no se detiene. Como decía Julio Iglesias las relaciones van y vienen pero la vida sigue igual. Con el amor pendiendo de todos lados y con 'First Dates' como mejor testigo de ello en la televisión de nuestro país. Mayor prueba de ello no se ha visto hasta este jueves en el programa de citas.

En el mismo un hombre de 67 años natural de Córdoba y jubilado llamado Antonio ha dejado muy claro que no tiene ganas de perder el tiempo. De manera literal porque apenas a los pocos minutos de sentarse a cenar con Rosa, otra jubilada de 65 años pero de Sevilla, ya la ha tratado de conquistar de la forma más directa que se recuerda.

Antonio ha empezado a conocerla y al poco le ha preguntado que "¿te casarías conmigo?". Una pregunta sincera y sin cortapisas que se ha encontrado con la respuesta aún más directa de Rosa que le ha dejado claro que aunque "me sobra la marcha, si llego a quererte, estoy libre". Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones la velocidad del hombre la ha terminado agobiando y se ha quedado sin boda y sin segunda cita.