La increíble niña ventrílocua cantando en 'Got Talent', el vídeo viral del momento

Se llama Darci Lynne Farmer y ha conquistado no sólo a la audiencia de Estados Unidos sino también a millones de usuarios de Internet. Y es que su vídeo actuando en la edición estadounidense de Got Talent el pasado 30 de mayo está arrasando en Facebook y Youtube. No es para menos.

Más de 200 millones de reproducciones acumula ya en Facebook su actuación, interpretando el clásico Summertime a través de su muñeco

Darci Lynne Farmer comentó en el programa que quería mantener viva la tradición de los ventrílocuos. Y por ello Petunia, como se llama su peluche, 'cantó' el tema compuesto por George Gershwin (Rhapsody in Blue).

"Me cuesta hablar con la gente y mantener el contacto visual. Gracias al muñeco soy capaz de salir de mi caparazón", dijo esta niña de Oklahoma que, gracias a su brillantez, conquistó al jurado liderado por Simon Cowell. Su genialidad fue tal que Mel B -excantante de Spice Girls-, la mandó directamente a la final.