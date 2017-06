Ronaldo pone a Pablo Motos en un aprieto en 'El Hormiguero'

Ronaldo Nazario Da Lima o lo que es lo mismo, el mejor delantero de la historia para muchos aficionados al fútbol, ha visitado 'El Hormiguero' . Lo ha hecho para promocionar el 'Corazón Classic Match 2017'.

Se trata de un partido solidario en el que estarán jugadores de la talla de Figo, Pirlo o el propio Ronaldo. Será en beneficio de la fundación del Real Madrid que ayuda en África con el objetivo de mejorar sus vidas. Y precisamente por esa razón, por el encuentro que se jugará este domingo, Ronaldo ha puesto a Pablo Motos en un aprieto.

"Te he traído dos entradas" le ha dicho el exfutbolista al presentador. "Muchas gracias" ha respondido él. "No, no, me las tienes que pagar, son diez euros, esto está en tu corazón" ha contestado jocosamente Ronaldo obligando a Pablo Motos a levantarse y pedir dinero por esta buena causa.

Tan buena es la causa que incluso el propio Ronaldo va a volver a vestirse de corto aunque confiesa: "Yo voy a jugar algunos minutos, no muchos, porque me sigue doliendo todo un poco; la rodilla no duele, pero duele todo lo demás"