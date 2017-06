La respuesta de Miki Nadal al periodista que lo llamó 'tontolaba'

Moisés Llorens, el periodista deportivo de la emisora catalana RAC 1 calificaba en el programa 'Tu diràs' a Miki Nadal, como "Tontolaba". El humorista era el encargado de comentar la victoria del Real Madrid en el Bernabéu.

"El 'tontolaba' este que va de gracioso en '90 Minuti'. ¿Cómo se llama? ¿Toni Nadal? El speaker del Camp Nou es Dios comparado con este señor", apuntó el comunicador catalán.

Pero Miki no ha perdido la oportunidad de defenderse, y aprovechó en 'Zapeando' para dirigirse a Moisés Llorens: "¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si me has cambiado el nombre casi sin querer", se ha limitado a comentar Miki, entonando el famoso cántico madridista por la Champions. "Porque no creo yo que le haya hecho mucha gracia a Toni Nadal, el tío y preparador físico de Rafa Nadal, que le hayan confundido conmigo", ha añadido.

Pero las bromas en el programa han seguido, y con un tono irónico el presentador decía: "Está muy feo que le confundan contigo, ¿qué culpa tiene él de que tú seas un 'tontolaba'?" y añadia "También tiene que sentar muy mal que te insulte gente tan preparada, tan informada, que se piensa que te llamas Toni Nadal", ha ironizado el presentador. "Amic Llorens, no fas gràcia (Amigo Llorens, no haces gracia)", ha concluido Frank Blanco.