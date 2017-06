Quiere ser sexy en 'First Dates' y acaba mal

Rocío no olvidará fácil su paso por 'First Dates'. La joven de 24 años es teleoperadora y vive en Madrid y además de haber participado en el programa de citas en el día de los piratas, quizá se ha metido demasiado en su papel. Algo que por supuesto no se le ha escapado a una audiencia siempre pendiente del más mínimo error.

Rocío estaba charlando con su ligue, Ezequiel, de 32 años y administrativo que se define a sí mismo como un pescador nato. De hecho, si por él fuera lo estaría haciendo las "24 horas del día". Quizá por eso el papel de pirata le ha venido como anillo al dedo y la interpretación de Rocío a lo Jack Sparrow le ha terminado haciendo gracia.

Pues resulta que durante la conversación entre ambos, Rocío ha pretendido ser sexy comiéndose la comida. Se la ha metido sensualmente en la boca y... ha eructado. Tal cual. Las imágenes han circulado como la pólvora en las redes sociales y ya sea por su sinceridad o por el buen humor de Ezequiel, la cita ha acabado con segunda oportunidad.