La cobra que cabreó a uno de los comensales de 'First Dates'

Las cobras en televisión están cobrando protagonismo, desde la que David Bisbal le hizo a Chenoa mucho se ha hablado de ellas. La última ha llegado en 'First Dates'.

Durante la cita parecía que habían encajado aunque sus hobbies no coincidieran. A Ness le ecanta leer, mientras que a Gelán solo lee las esquelas que le interesan para su floristería: "Las miro para ver si tengo más negocio", aseguraba.

Cuando la cita llegó a su punto más cómodo y con música romántica de fondo Ness se lanzó a besar a Gelán, pero cuando parecía que el amor había ganado la batalla Gelán se marcó un rotundo "no" y sí... hubo cobra.

"No te pido ponerte pa' Cuenca, te pido un beso en un programa de amor", recriminó dolido Ness. Gelán defendía que no le sale besarse con un desconocido en televisión ya que tiene un negocio y una imagen que guardar. Con esta delicada excusa mientras le decía a Ness que "aquí no", rechazaba el esperado beso.