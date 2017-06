'Me resbala' regresa a Antena 3

Antena 3 ha decidido recuperar el humor de golpes, caídas e improvisaciones de 'Me resbala', el programa de humor que presentaba Arturo Valls entre 2013 y 2015. La cadena volverá a confiar en él para conducir el formato, que regresará «próximamente» a su parrilla, como confirmó la propia cadena en un comunicado. En esta ocasión, el plantel de famosos invitados estará formado por Cristina Pedroche, Olga Hueso, Miki Nadal, Pepa Rus, Pepe Viyuela, La Terremoto de Alcorcón, Agustín Jiménez o Luis Larrodera, entre otros. Podría volver este viernes en sustitución de 'Tu cara no me suena todavía'.