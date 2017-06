Los detalles de la segunda temporada de la serie 'Por 13 razones'

'Por 13 razones' prepara su nueva temporada, que emitirá Neftflix en 2018 y constará de trece capítulos en los que Hannah Baker seguirá siendo la protagonista, en una historia que aún no ha llegado a su fin. El showrunner de la serie, Brian Yorkey, ha desvelado más detalles de lo que pobremos ver: "Hannah dio su versión de los hechos, pero hay al menos 12 chicos que tienen otra versión de lo que pasó que todavía no hemos escuchado. Aun así, no creo que no dijera la verdad en las cintas. Ella reclamó su voz, que era lo que le habían quitado"

Lo que pasa ahora, es que tras el final de la primera temporada y como consecuencia de algunas tramas que se quedaron abiertas, se está especulando mucho sobre que ocurrirá en la nueva tanda de episodios. Lo único que sabemos es que Hannah (Katherine Langford) seguirá presente y escucharemos su historia desde otros puntos de vista.

También, la productora de la serie, Selena Gómez, desvelaba más detalles de la segunda temporada. "El otro día estaba con los guionistas, y lo cierto es que están trabajando mucho. Estaba sentada en la mesa y me preguntaba qué iba a pasar ahora. Profundizaremos más en esas preguntas, en las historia, así como todo por lo que han tenido que pasar los chicos", declaraba la actriz en una entrevista para la emisora de radio Movin' 92.5.