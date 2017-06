Nueva espantada en 'First Dates'

Si hay algo que sea duro en 'First Dates' además de que no haya segundas citas, es que estas ni lleguen a producirse. Es lo que le ha sucedido a dos de los pretendientes de este lunes del programa de Cuatro. Que el amor no ha fluido porque ni siquiera se le ha dado la oportunidad para hacerlo. Un gesto que ha partido de María Luisa.

La mujer, de 33 años es entrenadora y dependienta y asegura pasar "mucho tiempo en el gimnasio" por lo que para ella el físico es importante. Tan importante como para rechazar a una persona incluso antes de sentarse a cenar con ella. Porque eso es lo que ha hecho con Michel, un chef de 44 años de Bilbao que se ha quedado compuesto y sin cita. Pese a que los miembros del programa lo han intentado por todos los medios, María Luisa ha huido del local porque no encajaba con sus gustos.

María Luisa me la veo unos años más adelante con voz de Estela Reinolds: "Que sola estoy! Que sola estoy!" #FirstDates354 — Don Sergio BeRo (@donsergiobr) 5 de junio de 2017

A María Luisa le auguro un futuro lleno de gatos.#FirstDates354 — No cuajo (@LaVidaMePuede) 5 de junio de 2017