Mila Ximénez reaparece por primera vez en televisión con su nuevo rostro

Mila Ximénez reapareció en la tele por primera vez el pasado sábado. La tertuliana visitó el 'Deluxe' para hablar de su operación de su cirugía estética.

Pero la colaboradora ya había mostrado su nuevo rostro en una conocida revista, aunqe fue el 'Deluxe' el elegido para ofrecer su primera entrevista. "Yo he estado genial durante dos semanas. Hoy he tenido que llamar a nuestro fisio porque tenía dos bolsas enormes. Me daba miedo venir, la he liado muy gorda”, dijo Mila con el rostro oculto aun.

Finalmente Mila mostró su nueva cara visiblemente emocionada.

Durante la entrevista la colaboradora confesó que "tenía la autoestima muy baja", asegurando que "me horrorizaba verme en el espejo" y "cuando veía mi imagen cambiaba de canal".

El punto de inflexión

Según cuenta, tras su vuelta de 'Supervivientes' surgió la idea del cambio. El paso por la isla le estropeó la piel y se le acentuaron las arrugas del rostro. "No me arrepiento de haber ido a la isla… Me encuentro mucho mejor sin maquillar que maquillada", afirmó.

Mila detalló como fue su operación en la que, según cuenta, se ha retocado casi todo: pómulos, ojeras, cuello, escote y labio. "Ahora lo que quiero es perder peso", aseguró.