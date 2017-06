"Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida"

Lo vimos como Fidel en 'Aída' pero de aquel chico que hacía reír a España entera con su inteligencia superior sigue quedando mucho. Eduardo Casanova, el actor que lo encarnaba, es ahora también director y como entonces lo hizo al representar a un adolescente gay, sigue rompiendo moldes.

Ha visitado 'El Hormiguero' para presentar 'Pieles', su primera película como director. "No sé si soy valiente o transgresor pero sí he hecho lo que me ha dado la gana" admite Eduardo que deja claro estar en "uno de los mejores momentos de mi vida". Porque entre otras cosas ha podido crear una película que "es una experiencia, muchas veces la gente va a verla y vive la misma experiencia de cuando se sube en una montaña rusa".

"Es una película que te reconcilia con el mundo" ha contado en 'El Hormiguero'. De hecho es muy especial porque los actores deben interpretar personajes con defectos físicos notables y extravagantes. Dos de ellos los tienen Ana Polvorosa y Macarena Gómez. De la primera dice que "Ana es valiente y es la definición de actiz, lo que le interesa es hacer personajes diferente. fue desarrollando una capacidad que le permitía comer cosas por un ano". De la segunda, el tremendo mérito de que "no llegaba a ver la luz del día por la prótesis que tenía en los ojos". Toda una experiencia.