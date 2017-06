El enfrentamiento entre Paola y Gloria Camila al descubierto

La tensión que se vive en la isla de 'Supervivientes' ha hecho que Paola y Gloria Camila hayan seguido distanciándose toda vez que la italiana sigue contra todo pronóstico en el programa. Tras la expulsión de Leticia Sabater, Paola se muestra ahora como una de las rivales a batir y quizá por eso Gloria Camila siente que su trono se tambalea. De ahí que los cruces de acusaciones entre ambas no hayan cesado.

Por eso 'Supervivientes' ha desvelado lo que no se vio del enfrentamiento entre Paola y Gloria Camila en la isla. Ambas no dudaron en reprocharse sus comportamientos y especialmente la hija de Rocío Jurado que aprovechó para afearle la actitud a la italiana. "Si te quieres meter conmigo, métete con mi actitud pero no por mi físico" le dijo Gloria a Paola.

Un reproche que no se esperaba una de las favoritas para ganar 'Supervivientes' y que no supo encajar demasiado bien. Pese a que el tono pareció cordial, Paola siguió insistiendo en que el concurso que Gloria está llevando no le parece coherente e incluso Alba Carrillo intercedió para opinar que no tiene sentido hablar de eso. Tal fue la bronca que Gloria Camila la zanjó con un "tú tampoco tienes un gran corazón".