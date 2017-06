Un coco desata la guerra en 'Supervivientes'

Las semanas pasan y cada vez son menos, por lo que los participantes de la presente edición de ‘Supervivientes’ están más tensos que nunca, ya que cualquier actitud o comentario que les perjudique podría llevarles a la expulsión.

La falta de alimentos y el hambre que están acumulando les lleva a estar más susceptibles que nunca y por ello el mínimo malentendido puede ocasionar una auténtica guerra entre los habitantes de la isla. Así ha ocurrido durante los últimos días, tal y como han podido ver los espectadores durante el último debate dominical.

Al parecer, José Luís partió un coco para repartirlo entre todos los participantes, pero a Kiko y Gloria Camila no les sentó nada bien que el ex concursante de Masterchef tomara esta decisión sin preguntar al resto de compañeros, por lo que comenzaron a discutir con él y a reclamarle al resto de compañeros que decidan comer sin estar ellos presentes. A la queja también se sumaron Laura Matamoros y Alba Carillo, “Algunos nos toman por tontos”, se quejaba Kiko, “Yo no sé cómo me la monto, pero siempre me la cargo yo”, respondía José Luis.