El cambio radical de look de Alyson Eckmann para romper con su pasado

Alyson Eckmann ya era conocida antes de participar en ‘Gran Hermano VIP 5’, pero sin duda su paso por el concurso, el cual finalmente ganó, le ha brindado la oportunidad de ser aún más mediática.

Si hace unos días conocíamos que había roto con Antonio Rafaski, a quien conoció durante su estancia en el concurso, ahora la ex gran hermana ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales con un gran cambio de look que no ha dejado indiferente a nadie, y es que Eckmann ha dejado atrás su pelo rubio para lucir una melena rosa neón que va en la línea de su personalidad atrevida y divertida.

Un cambio de look que además podría estar propiciado por la nueva vida que la joven está experimentando desde hace semanas, ya que vive en Barcelona y próximamente participará en el nuevo programa de Telecinco, ‘Me lo dices o me lo cantas’.