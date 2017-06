Las redes sociales estallan por el «tongo» de la gran final de 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

‘Tu Cara No Me Suena Todavía’ ha llegado a su fin con una primera edición marcada por una audiencia aceptable pero lejos de las cifras que normalmente experimenta la versión original del formato. Pese a ello, gran parte del público se mantuvo fiel y sintonizó Antena 3 para conocer quién se alzaba finalmente con el triunfo en la edición con anónimos del talent.

A pesar de que la gala de 'Tu Cara No Me Suena Todavía' estuvo marcada por las críticas, principalmente por los abundantes cortos publicitarios que hubo durante la misma, los cuales oscilaron entre 5 y 7 minutos que para los espectadores parecían eternos y continuos, sin duda la gran queja general del soberano llegaría cuando quedaban escasos minutos para conocer al ganador del concurso.

Tras producirse todas las actuaciones de los finalistas de 'Tu Cara No Me Suena Todavía', una de ellas con pedida de matrimonio incluida, Manel Fuentes indicaba que se paraban temporalmente las votaciones, puesto que los tres menos votados dejarían de estar en la carrera por el triunfo final. Así fue, pero el resultado no gustó nada a los espectadores, ya que contra todo pronóstico Keunam y Patricia Aguilar, dos de los concursantes favoritos, quedaron eliminados y ni siquiera optaron al podio final tras quedar en quinta y cuarta posición respectivamente.

Ni su imitación de Shakira ni la brillante ejecución de ‘Europa’ de Mónica Naranjo fueron suficientes para que dos de los concursantes que más galas han vivido en el talent pudieran clasificarse, lo que sumió al público en un estado de ira que quedó reflejado en los numerosos comentarios que difundieron a través de Twitter.

no me puedo creer que fran valenzuela haya quedado sexto, KEUNAM QUINTO y patricia aguilar cuarta — andrea (@sucrespapi) 3 de junio de 2017