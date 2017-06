El momentazo en el que el granadino Fran Valenzuela pide matrimonio a su chica en 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

La primera edición de ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’ ('TCNMST') echó el cierre el pasado viernes 2 de junio en Antena 3 tras 13 galas en las que participantes anónimos se han metido en la piel de artistas de la talla de Olga Guillot, Shakira, Tino Casal o Lady Gaga, entre otros.

Una edición de 'Tu Cara No Me Suena Todavía' que ha contado con la representación de varios granadinos, entre ellos, Fran Valenzuela, quien además consiguió llegar a la gran final del concurso tras unas brillantes imitaciones de Alejandro Sanz, Marc Anthony y Sergio Dalma.

No obstante, a pesar de que el granadino volvió a imitar a la perfección a Sanz con el tema ‘Cuando nadie me ve’, no pudo hacerse con el triunfo final del talent de Atresmedia, quedando en sexta posición tras la votación del público en la final de 'Tu Cara No Me Suena Todavía'.

fotogalería

Eso sí, tanto él como su chica recordarán con especial cariño el día de la gran final de 'Tu Cara No Me Suena Todavía', ya que tras interpretar la canción de Alejandro Sanz, Valenzuela no dudó en pedirle a ella que le acompañara durante la valoración del jurado y tras cantarle y dedicarle otra canción se arrodilló para pedirle matrimonio ante la atenta mirada de los espectadores presentes en plató y aquellos que veían el programa desde sus casas, los cuales no dudaron en comentar lo ocurrido a través de las redes sociales.