«Gorda traicionera», la tremenda polémica de una youtuber con Carlota Corredera

Hace unos años Carlota Corredera era una auténtica desconocida para muchos, puesto que se la veía en contadas ocasiones detrás de las cámaras de ‘Sálvame’ como regidora. Sin embargo, a raíz de su increíble cambio físico tras adelgazar sesenta kilos tal y como ella contaba en ‘Diez Minutos’, la periodista se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Telecinco, liderando en varias ocasiones el programa en el que fue regidora, así como desde hace unos meses ‘Cámbiame’.

Las declaraciones que Corredera ha realizado para la citada revista no han sentado bien a algunas personas, entre ellas, la youtuber Soy Una Pringada, quien saltó a la fama tras criticar duramente a Mercedes Milá, ya que la influencer se ha despachado a gusto de la presentadora, catalogándola en su último vídeo de “gorda traicionera”.

La joven critica que Corredera esté llevando una actitud de víctima ante lo que fue su pasado físico, “Esta señora era una gorda que era regidora del 'Sálvame' y que estaba siempre detrás de las cámaras porque claro, estaba gorda y estaba como acomplejada. Pero luego dijo voy a adelgazar 60 kilos y voy a hacer como que nunca he estado gorda, pero a la vez me voy a lamentar mucho de lo gorda que he estado, en plan supervíctima. Ahora va de 'viva lo curvy'. Chica, acabas de adelgazar 60 kilos. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos? Igual era lo suyo. Si adelgazas muy bien, si te quedas de gorda también, pero no puedes ser una hipócrita. ¿Por qué no te quedaste gorda si tanto te gustaba lo curvy. Chica, ser gorda es un sentimiento", exponía.

Además, también ha tenido duras palabras para algunas de las palabras que tuvo en la entrevista con Diez Minutos, revista en la cual aseguró que su marido nunca la hizo sentir mal por su peso, “Uf que santo tu marido eh, que no te llamaba put.. gorda dándote con un palo en la tripa. ¡Qué guay, qué tolerante! ¡Qué buen hombre!. Esta tía es muy victimista", espetaba la youtuber.