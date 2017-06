El duro mensaje de Arnold Schwarzenegger a Donald Trump

Arnold Schwarzenegger lo ha vuelto a hacer. El actor y ex gobernador de California inició hace unos meses una guerra de mensajes hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ahora ha vuelto a lanzar un nuevo vídeo en el que le ataca por su decisión de sacar al país del acuerdo de París por el Cambio Climático.

“Un hombre no puede destruir nuestro progreso. Un hombre no puede parar nuestra revolución de energía limpia y un hombre no puede regresar en el tiempo, sólo yo puedo hacerlo. El presidente Trump dice que nos saca del tratado de París. Mi mensaje para ti, como servidor público y especialmente como presidente, es que tu primera y más importante responsabilidad es proteger a la gente”, dice acusándolo de tomar malas decisiones.

“200.000 personas mueren al año por culpa del aire contaminado en EEUU y la mitad de nuestros ríos y arroyos están demasiado contaminados para nuestra salud. No nos podemos sentar y no hacer nada, mientras la gente enferma y muere, especialmente cuando sabes que hay otras vías. Sé que puede ser más fácil y cómodo mirar hacia otro lado. Para mucha gente el pasado que conocemos es menos aterrador que el futuro que no conocemos. Alguno de nosotros sabemos cómo es un futuro con energía limpia y no es aterrador. Lo hemos visto en ciudades y estados de todo el mundo. De hecho, sabemos que el futuro con energía sucia, asma, enfisema y cáncer es mucho más aterrador. Así que, presidente, elige el futuro por favor.”, dice rotundo el actor y ex gobernador.

Tras este mensaje, Arnold Schwarzenegger advierte al presidente sobre lo que puede ocurrir cuando el pueblo se canse de sus medidas. “La gente y tanto gobiernos estatales como locales se van a levantar. Como todos los grandes movimientos en la historia de la humanidad, nuestro futuro empieza con un movimiento desde las raíces de nuestras comunidades. El 70% de las emisiones perjudiciales pueden ser controladas desde los estados, no podemos dejar a Washington liderarnos. Necesitamos hacerlo nosotros mismos.”

Para ejemplificar su argumentación, hace hincapié en los resultados que su política sobre el clima proporcionó al estado de California, cuando él llevaba las riendas. “Cuando fui gobernador de California, aprobamos las leyes climáticas más estrictas del país y nuestra economía está ahora en auge. Somos los primeros en proteger nuestro medioambiente y en crecimiento económico. Tenemos el aire y el agua más limpia además de más trabajos que otros estados. El pasado año creamos más puestos de trabajo que los dos anteriores juntos. Proteger nuestro medioambiente no destrozará nuestra economía. La clave es que estas políticas hacen todo lo contrario, revitalizan la economía", concluye el duro mensaje del actor a Donald Trump.