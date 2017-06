El desagradable acto de Leticia Sabater en la isla de 'Supervivientes'

La última gala de ‘Supervivientes’ no tiene desperdicio alguno, pero el hecho más destacado tiene que ver con Leticia Sabater y sus deposiciones. Un tema nada agradable, que ha dado mucho que hablar, casi tanto como la acusación de tongo que ha generado un enorme debate en redes sociales, sembrando la duda sobre la justicia del 'reality show' más exitoso del momento.

En relación al incidente con Leticia Sabater, todo empezó cuando en medio de la playa de 'Supervivientes' aparecieron heces humanas que, al parecer, no tenían dueño conocido. Fue entonces cuando Iván, aprovechando la situación para ofender a Paola, le acusó de ser la propietaria del regalito que apareció en la playa, afirmando que éste se encontraba en la zona en la que Paola suele hacer sus necesidades. Algo que ella negó de forma rotunda.

Y para demostrarlo, acudió con un puñado de deposiciones procedentes de la letrina para que los demás comprobasen que las heces encontradas nada tenían que ver con las suyas. Al parecer, las heces no eran de Paola, sino de Leticia Sabater, a quien se dirigió Jorge Javier Vázquez para resolver el misterio de las heces abandonadas.

fotogalería

“Ha ocurrido algo en el infierno y creemos que tú tienes parte de culpa si no gran parte de culpa. Hay voces en el infierno que aseguran que fuiste allí a hacer caca”, dijo el presentador a la concursante. “Jorge, qué vergüenza, cómo me haces esto. No tenía papel y llevaba cagándome varias horas y no podía más y allí la armé, lo siento, llevaba una semana sin cagar”, dijo ella confesando su delito.