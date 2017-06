El hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano ingresa en un centro psiquiátrico

Malas noticias para la familia Cano Jurado. José Fernando, el hijo varón del matrimonio entre la desaparecida cantante, Rocío Jurado, y el torero, José Ortega Cano, está pasando por una situación insostenible que le ha llevado a ingresar en un centro psiquiátrico según el medio Vaniatis.

El joven de 23 años ha ingresado en el hospital psiquiátrico de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid) con el objetivo de mejorar su situación personal. No en vano, este acontecimiento es el último que ha protagonizado después de una larga lista de incidentes que llevan sucediendo desde hace años. La mayoría de ellos relacionados con el quebrantamiento de la orden de alejamiento que tiene impuesta hacia su expareja María José Rodríguez 'Michu'.

Debido a que padece serios problemas de conducta, ya ha pasado dos veces ante la Justicia. La primera de ellas fue condenado a seis meses de prisión y la segunda vez ya estuvo en la misma durante año y medio. Unos problemas que según relata su propio padre, José Ortega Cano, están íntimamente relacionados con las adicciones que padece.

Sin embargo, su ingreso en el centro psiquiátrico forma parte de su proceso de incapacidad legal solicitada por su padre para que no pueda tomar decisiones sin consultarlas con él. Debido a que el pasado 22 de abril volvió a tener problemas al agredir a un policía, Ortega Cano entiende que "mi hijo no puede entrar de nuevo en la cárcel. Tiene que estar en un lugar donde puedan tratarle y es la única manera de que salga a flote. Hay momentos en los que no puedo más".