Confiesa que habría salido corriendo cuando conoció a su pareja de 'First Dates'

'First Dates' emitió el pasado 30 de mayo uno de sus especiales, que consistía en Superhéroes en busca de su media naranja. El capitán América, Catwoman, Spiderman y Linterna Verde entre otros son los personajes que visitaron el programa de citas a ciegas.

Antonio fue uno de ellos quien eligió ir disfrazado de 'Power Ranger' buscando un hombre con sus mismos gustos, a su cita acudió Manu, de Chipioan, disfrazado de Iron Man.

Pero la química no surgió entre ellos y se notó la incomodidad de ambos durante la cena. Antonio hablaba de su serie favorita, pero a pesar del intento de Manu por seguir en la conversación se notaba que no estaba interesado.

Cuando estaban solos Manu confesó a cámara que no le había gustado nada su cita: "Cuando él me ha estado contado que era un tío friki de los 'Power Ranger' mi mente estaba en blanco. No he salido corriendo ante todo por respeto a él y porque lo mismo que no quiero que me lo hagan a mí no quiero que se lo hagan a nadie. Pero que ganas no me han faltado ninguna, de haberme ido y haber llegado a Chipiona, corriendo o en patinete", comentaba.

Pero a pesar que el restaurante asegurara al comienzo del especial que los superhéroes también se enamoran este no había sido el caso del Power Ranger e Iron Man, quienes no se dieron una segunda oportunidad.