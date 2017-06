Una actriz española relata su drama con el acosador que quiso matarla: ahora queda en libertad

En 2009 la vida de Sara Casasnovas, una actriz conocida por su papel en 'Sin Identidad', la serie de Antena 3 y sobre todo por su carrera teatral, dio un vuelco. La joven tuvo que sobreponerse a un intento de asesinato por parte de un acosador que desde ese momento intentó hacerle la vida imposible. A la salida de una de sus funciones, el hombre, armado con una ballesta, intentó matarla pero por fortuna solo rozó la chaqueta de un compañero de reparto.

Pocos meses después ingresó en prisión y Sara pudo continuar con una vida más o menos tranquila a la espera de que su agresor saliese de la cárcel. Ahora que lo ha hecho, el acosador, de origen alemán, ha sido expulsado inmediatamente del país tras mandarle a Sara Casanovas una caja con fotos de vírgenes y de muertos e incluso el descubrimiento de un macabro álbum de fotos elaborado por él en el que se veía entre otras cosas un montaje de la actriz gallega maniatada además de llamadas amenazantes.

Sin embargo, ella armada de valor compareció hace unos días ante los medios para denunciar lo que ha padecido y para dar voz y fuerza a la lucha que tanto ella como otras mujeres encaran habitualmente. "Estoy dispuesta a continuar mi vida, como siempre he continuado..." asegura Sara que además vivió el rechazo de su profesión. "Unos días después de que esto me sucediera, me dijeron adiós en el trabajo y desde este suceso disminuyeron notablemente mis oportunidades laborales. Lo cual no quita que yo haya seguido trabajando todo lo que he podido" lamentó la actriz.