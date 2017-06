Revelan el secreto del pelo de Lara Álvarez en Supervivientes 2017

Si hay algo que caracteriza las galas de 'Supervivientes 2017' son las constantes riñas que se producen en el plató de Telecinco. Esta vez, la venezolana Oriana Marzoli 'atacó' a la presentadora Lara Álvarez. Un hecho que Jorge Javier no perdonó.

Todo comenzó cuando en una conexión en directo con Honduras, el fuerte viento de la isla hacia que el pelo de las asturiana ondulara de forma llamativa. Ante esto, Jorge Javier comentó entre risas que eso no ocurriría con el cabello de Marzoli ya que "volaría". El comentario hacía alusión a las supuestas extensiones que luce la venezolana que, sin duda, no le gustó nada hiriendo en su orgullo. Así pues, a la extronista no le quedó más remedio que desvelar que Lara Álvarez también las lleva. Algo que la asturiana confirmó minutos más tarde.

«Me parece de muy mal gusto lo que has hecho, no se si ella lo ha contado», manifestaba el presentador del reality. Acto seguido expulsó a la venezolana de plató y añadió: «En el escalafón, Lara está tocando el cielo y tú en el talón de la sandalia». ¿Duras palabras?