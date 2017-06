La respuesta de Blas Cantó que siembra la duda sobre su orientación sexual

Blas Cantó presentó su nuevo single 'In your bed' en el plató de 'Sálvame' y tras la actuación una de las colaboradoras le pregunto por su vida personal.

Lydia Lozano le preguntó sobre el significado de la letra de la cancion "esta canción es de una ex...", le decia a lo que el ex de Auryn contestó "Un ex". La respuesta, que sorprendió a la colaboradora le dio pie a seguir indagando en la condición sexual del artista "...que echas de menos, esa ex existió?".

A lo que Blas confesaba: "De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío, ni de ninguna ex mía".