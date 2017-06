Matías Prats se deshace en elogios hacia su padre

Hablar de la saga Prats en España es hablar de la familia de periodistas más conocida de la televisión. Matías Prats padre, hijo y nieto son la prueba de que el talento puede manar de la misma sangre. El hijo y también el presentador de noticias en Antena 3, ha visitado 'El Hormiguero'.

"Pero que pedazo de mamón... Estás seguro que te lo han dado a ti ¿no sería un premio para mí?" habrían sido las palabras que el padre de Matías Prats le habría dicho a su hijo si hubiese vivido para verle ganar el Premio Nacional de Televisión. Pues no en vano, Matías recuerda que "era un tipo fantástico, él sí merecía los reconocimientos".

No obstante, "él fue el primero en hacer muchas cosas, el primero en retransmitir un partido de fútbol" tal y como su propio hijo recuerda. Por eso cuando Matías Prats hizo sus primeros pinitos en televisión, asume que "lo tenía mal cuando empecé por la comparación con mi padre". De hecho "él recomendó que no me aceptaran" confiesa Matías. "Lo intentó por activa y por pasiva y no le salió bien".

Eso sí, no cabe duda que para él fue su "fiel compañero, mi profesor... iba siempre con él a todos los eventos que hacía". "Era un mago de la palabra" recuerda al tiempo que añade que "jamás pensé que algún día podría siquiera superarle más allá de los tobillos". Por eso Matías sotiene que es un afortunado: "A mí la vida me ha regalado mucho, tuve mucha protección, buena familia, buena infancia...".