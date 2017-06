María Teresa Campos le echa la bronca en directo a Jorge Javier Vázquez

La hija de María Teresa Campos contaba en 'Sálvame' el enfado que la presentadora tenía con Jorge Javier Vázquez, más tarde la Campos decidía llamar por telefono en pleno directo del programa para hablar con el presentador.

María Teresa explica que el motivo de su enfado son los comentarios que le dirige Jorge Javier a "Bigote" Arrocet en 'Supervivientes' a lo que Vázquez en tono conciliador ha dicho "No te llamo porque no quiero que me caiga la del pulpo, ¿cuándo puedo llamarte?".

"Cuando tu conducta vaya mejorando poco a poco, si progresas adecuadamente te atenderé", respondía ella riendo.

Tras esta pequeña bronca al presentador, Maria Teresa ha querido comentar evoluciona en su recuperación tras la isquemia sufrida, asegurando que no tiene prisa. "Dicen que ahora tendré que hacer otra vida, todo el mundo tenemos una vida y yo quiero seguir viviendo mi vida, la vida que he vivido", matiza la perdiodista.