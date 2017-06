Jorge Javier expulsa a Oriana del plató por un comentario sobre Lara Álvarez

Durante la pasada emisión del programa 'Supervivientes: En Tierra de Nadie' Oriana se convirtió en una de las protagonistas tras una llamada de atención por parte del presentador debido a un comentario sobre Lara Álvarez.

Durante la conexión en directo, el pelo de la presentadora hondeaba al viento, lo que dio lugar a una broma de Jorge Javier. El presentador se refirió a Oriana comentando que si fuera su pelo "se volaría", haciendo así alusión a las extensiónes que la ex tronista lleva.

Marzoli no se quedó callada, a lo que respondió que Lara también llevaba "¡Que diga Lara las extensiones que se pone ella también! ¡Que le quedan estupendas!", decía.

Jorge Javier invitó a salir del plató a Oriana durante 3 minutos, "Me parece de muy mal gusto lo que has hecho, porque no sé si ella lo ha contado", le dijo a Marzoli.

El presentador zanjó el asunto con un comentario sobre su colaboradora: "En el escalafón, Lara está tocando el cielo y tú en el talón de la sandalia".

Expulsada hace tres años por faltas de respeto

Pero la ex tronista ya tiene experiencia en el tema, pues no es la primera vez que se ve obligada a abandonar el plató de 'Supervivientes'.

La bronca fue en 2014 cuando discutió con Chiqui después de asegurar que se estaba aburriendo durante la gala, y tuvo un encontronazo posterior con Rebeca Pous.

Oriana hizo un corte de mangas al público, algo que Jorge Javier no podía consentir. El público y varios colaboradores pedían que la ex superviviente fuera expulsada, por lo que el presentador anunció "tengo que echarte".