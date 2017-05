La verdadera razón de por qué Telecinco no ha estrenado aún 'La Que Se Avecina'

Es una de las grandes incógnitas para los fans de la serie. ¿Por qué la nueva temporada de ‘La que se avecina’ aún no se ha estrenado? A bote pronto todo apunta a que la producción de los hermanos Caballero se retrasará, al menos, hasta la conclusión del verano. Nada es casualidad. Los buenos números de Telecinco durante las últimas fechas, con la llegada de ‘Supervivientes’ y también la falta de confianza en algunos proyectos futuros han hecho que la cadena de Mediaset frene el estreno.

Según recoge ‘FórmulaTv’, Telecinco ha superado de forma holgada a cadenas de la competencia como Antena 3. Por ello no hay necesidad de lanzar un producto que apuesta sobre seguro. Por ahora sigue la emisión de ‘All you need is love… o no’, a pesar de no superar el 11 por ciento en las últimas emisiones. No hay prisa alguna en retirar el programa…por ahora.

Situación distinta sucede con la emisión de ‘Tierra de nadie’, una serie que ha gozado de un éxito inesperado. Pocos pensaban que sus números iban a ser tan positivos y por tanto seguirá emitiéndose en uno hueco del prime time de la cadena. También ‘Supervivientes’ ha hecho que la cadena de Mediaset se distancie en comparación con la competencia.

Además, por ahora Telecinco no dispone de productos consolidados en la ficción para su lanzamiento a partir de otoño. Por ello, ‘La que se avecina’ se ha convertido en el plan alternativo. Hará más falta en esa época, cuando Antena 3 estrene ‘Tiempos de guerra’ y Televisión Española haga lo propio con ‘Operación Triunfo’. Todo apunta a que habrá que esperar para volver a Mirador de Montepinar.