Shakira da una gran sorpresa a sus fans

La cantante colombiana dio una gran sorpresa para sus fans mas trasnochadores, y es que Shakira decidió dar un mini concierto gratuito en un bar de Wynwood, un barrio de Miami, a los que cantó dos de las canciones de su nuevo álbum.

La artista pidió a sus 45 millones de seguidores por Twitter que estuvieran atentos porque el viernes por la noche iba a dar una sorpresa en Wynwood Yard.

A las una de la mañana hora local,Shakira se presentó acompañada de una pianista en el local en cuestión, donde había unas 1.200 personas esperando la sorpresa de la artista.

"Aún me siento emocionada por la pasada noche", ha escrito en su Twitter agradeciendo a sus fans el éxito de la convocatoria.

Tonight's surprise performance in Miami. The energy was incredible, you left me wanting more!! Shak pic.twitter.com/QbdmxxmQM8