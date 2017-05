Sergio Ramos dedica unas apasionadas palabras a Pilar Rubio

Sergio Ramos ha utilizado las redes sociales para enviar un romántico y rotundo mensaje a Pilar Rubio. «Contigo no me falta nada. Contigo lo tengo todo. Contigo soy feliz. Contigo. Always with you». Junto a la declaración, una imagen en la que se puede ver al capitán del Real Madrid besando apasionadamente a la madre de sus dos hijos, Sergio y Marco.

La publicación de Sergio Ramos en Instagram no ha tardado en recibir respuesta de la presentadora, que también ha querido compartir la misma imagen en su perfil personal. «En el lugar que sea pero contigo TQM».