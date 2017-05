Pedro García Aguado desvela los secretos de 'La Isla'

'La Isla' es una de las pruebas más complicadas de superar que jamás se han visto en televisión. Si no la que más. Catorce personas luchando por sobrevivir durante un mes en una isla desierta sin más opción que vivir o jugársela a padecer lo peor. Pedro García Aguado es su presentador y ha visitado 'El Hormiguero' para hablar de los entresijos del programa.

La dureza del mismo está tan fuera de toda duda que "el primer día de grabación me quemé tanto que al día siguiente no podía ni moverme" ha confesado Pedro. Para el ex de 'Hermano Mayor' el hecho de que no exista premio final y que solo sea un reto por sobrevivir le da un valor añadido a la aventura.

"Los 14 hombres que hay allí son unos auténticos héroes" sostiene García Aguado. Añade además que "se enfrentan a peligros que tienen que ver con la salud, si te deshidratas... malo". Pero da una clave a tener en cuenta "el peligro más grande que tienen es no tener la capacidad mental para poder sobrellevarlo". No obstante, pese a las circunstancias, el presentador destaca que "lo increíble es cómo se unen todos".