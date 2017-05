El irónico mensaje que María José Campanario ha dedicado a Jorge Javier Vazquez

María José Campanario sigue en el hospital tras su recaída en la enfermedad que sufre desde hace tiempo, la fibromialgia. La mujer del torero Jesulín de Ubrique ha estado muy activa en sus redes sociales, sobre todo en 'Instagram' donde ha mandado un mensaje a Jorge Javier Vázquez.

La Campanario se pasa el tiempo viendo la tele e interactuando con sus seguidores, algo que ella misma ha dejado claro en sus publicaciones. La última, dedicada a unos comentarios que hizo Jorge Javier Vázquez en Sálvame, mientras se hablaba de ella y lo activa que es en las redes, "iba a seguirla en Instagram".

Pero parece ser que el presentador aun no ha cumplido su palabra y la odontologa sigue esperandolo. "No entiendo cómo no me sigue aún mi más mejor amigo @jorgejaviervazquez #conloqueyoséquemequiere", ha escrito en la red. Y la descripción de la publicación también iba dirigida al presentador, "Y lo que nos íbamos a reír... #ejem".

Y lo que nos íbamos a reír... #ejems Una publicación compartida de Maria José Campanario (@mariajosecampanariooficial) el 29 de May de 2017 a la(s) 10:04 PDT

María José Campanario es conocida por repetir y pedir en varias ocasiones que "la respeten" a ella y a "sus fans", por haber sido víctima en varias ocasiones de los ataques de algunos usuarios de la red social.

Mientras tanto seguimos pendientes del alta médica que probablemente ella misma anuncie a través de su cuenta personal de Instagram.