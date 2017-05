El egoísmo por sobrevivir aparece en 'La Isla'

Las duras condiciones por las que están pasando los protagonistas de 'La Isla', el programa de supervivencia de La Sexta, está poniendo a prueba cada semana la confianza de cada uno de ellos para seguir y sobre todo sus fuerzas. Fuerzas que comienzan a flaquear y que ponen de manifiesto que no solo hay que aplicar supervivencia sino destreza para seguir adelante.

Uno de los que quizá ha pasado esa fina barrera entre la destreza y la falta de solidaridad es Rafael. El veterano concursante de 'La Isla' ha cometido un acto egoísta al ver cómo sus compañeros, al igual que él, están tan faltos de alimento que deben buscar menudeces para compartir entre todos. O para casi todos.

Porque Rafael ha logrado cabrear a sus compañeros al hacerles partícipes sin cortapisas que lo que él pesca, él se lo come. Tanto es así que se jacta de hacerlo delante de las cámaras cuando reconoce que las ostras que consigue, "me las como". Sin embargo, cuando después sus compañeros se lo echan en cara, él no duda en decirles que mienten.