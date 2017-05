El actor francés Jean Louis Trintignant no estará en esta edición del Festival de Avignon que se celebrará durante una veintena de días desde el próximo 6 de julio. El motivo no es otro que su rechazo a compartir escenario con el asesino de su hija Marie, Bertrand Cantat. “Me produce náuseas que el asesino de mi hija sea ovacionado como un gran artista en el Festival de Avignon. No puedo ponerme a decir poemas en un lugar donde también se le aplaudirá a él. No comprendo que ese hombre pueda presentarse en una escena teatral y ser ovacionado. Todo me parece una mierda maloliente”, dijo.

Cantat fue condenado a ocho años de cárcel por homicidio involuntario. Justificó la muerte de Marie Trintignant en agosto de 2003 hablando de “un accidente” durante una “disputa entre una pareja de enamorados”. Marie murió por una hemorragia y edema cerebral sufridos durante una brutal paliza que le propinó el fundador de los Noir Désir un par de días antes en un hotel de la capital de Lituania.

Durante el juicio quedó retratado que el hombre golpeaba a su amante con regularidad por diferentes razones, algo que también corroboraron otras de sus parejas. Bertrand pasó apenas tres años en prisión hasta que salió en 2007. Reinició su carrera de actor y cantante. Estaba llamado a participar en el prestigioso festival que se celebra en Francia. Allí se iba a encontrar con el padre de su víctima. Pero no será así.