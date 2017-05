El novio de Ángel Garó revela el pánico que sintió con su agresión: «Empecé a gritar...»

A mediados de la pasada semana, el humorista Ángel Garó fue detenido por la Policía en la estación de tren María Zambrano de Málaga como presunto autor de una agresión a su pareja. El jueves pasó a disposición judicial y quedó en libertad. Ahora, Darío Albelaira, el denunciante, ha contado su versión de los hechos que acontecieron el pasado miércoles. “Le preparé una sorpresa y le dije que invitar a sus amigos. Se puso demasiado contento y cuando se fueron todos, empezó a comportarse no como un ser humano”, manifestó.

En declaraciones a ‘Sálvame’, la expareja de Ángel Garó contó que vivió un primer momento de tensión donde se vivió “un portazo” y “algunas palabras malsonanes”: “Fue un enfrentamiento verbal. Me fui a mi casa y me di cuenta que no llevaba las llaves. Le escribí un WhatsApp para pedírselas y me dijo que subiera. Volvió a enfrentarse. Quería salir de allí y él se puso abierto de brazos para que no me pudiera marchar. Intenté esquivarle. Me fui corriendo a la escalera. Me hice hasta pipí y ya empezó a forcejear. No sabía cómo actuar y empecé a gritar. En un momento que se puso nervioso, pude coger las llaves y salir corriendo”.

Sí insistió en que su intención era la de “no denunciar” pero la insistencia de su entorno le hizo tomar tal determinación. “Pedí una orden de alejamiento, pero no me la han concedido porque era la primera vez que denunciaba. Ha sido un capítulo de un año y seis meses. No se comporta como un ser humano. Es como si tuviese tres o cuatro caras”, sostuvo.

Ante tales acusaciones, Ángel Garó intervino telefónicamente en el programa según recoge ‘VerTele’. Volvió a negar la agresión y aseguró que Darío “era una persona muy querida” en su casa. “Me he quedado en silencio. Quiero que esto se solvente. Espero que salga el juicio y que los testigos den su declaración. Tantos años de silencio para esto no me parecen lógicos. No puedo pedir currículum a cada persona que conozca en mi vida”, manifestó.

La trifulca que derivó en la detención del humorista sucedió durante la noche del miércoles en el domicilio de éste en Málaga. La víctima alertó al 112 por una supuesta agresión. Los agentes acudieron al domicilio, pero no encontraron al cómico. Fue localizado en la estación de tren cuando se disponía a salir hacia Madrid. El mismo jueves pasó a disposición judicial. El denunciante presentaba lesiones en el tórax que se produjeron, supuestamente, durante el ataque.