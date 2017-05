Jimena y Shaza, protagonistas en la portada de 'Interviú'

Tras la odisea vivida por Jimena y Shaza que acabó con su localización en Turquía ha convertido a las dos protagonistas en unos iconos de la lucha frente a ciertas tradiciones. Ahora han protagonizado la última portada de la revista ‘Interviú’ donde cuentan cómo fue el calvario vivido en la huida por diferentes países. Pero ya todo es agua pasada. Ya preparan su boda en el municipio de Torrox. Este pasado lunes estuvieron en ‘All you need is love..o no’, de Telecinco.

El estremecedor relato de María Jimena Rico Montero por la situación vivida con los padres de la joven egipcia dio la vuelta al mundo. El padre de Shaza las había denunciado ante las autoridades de los Emiratos Árabes por la condición de homosexuales. “Nos quieren matar”, decía la joven en una nota de voz enviada a personas de su propio entorno en la localidad de la Axarquía malagueña.

Según recoge ‘ABC’, en anteriores intervenciones, la propia Shaza no tuvo reparosn en afirmar que “en una comunidad árabe estoy en peligro porque soy lesbiana”. Tiene claro que no regresará jamás con su familia.