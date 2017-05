Conato de cuernos en 'Supervivientes'

Una de las favoritas para hacerse con la victoria final en 'Supervivientes' es Laura Matamoros. La hija del polémico colaborador de 'Sálvame' está en todas las quinielas por haberse metido a la audiencia en el bolsillo tanto en este como en otros realities que ha protagonizado. Si bien, en esta ocasión, no parece que sea la audiencia la única a la que haya conseguido engatusar.

Los cuernos planeando por la isla hondureña de 'Supervivientes' habida cuenta de la extraña relación de acercamiento que están teniendo en los últimos días Laura Matamoros y Alejandro. La pareja de concursantes pasa largas horas junta y eso no hace más que deparar situaciones en las que se demuestra un feeling difícil de esconder.

En el último episodio ha sido Alejandro el que no se ha mordido la lengua. El concursante va a por todas y en juego de palabras con Laura han acabado hablando de quién es más guapo si Alejandro o la actual pareja de ella. Porque la hija de Kiko Matamoros está en una relación pero su acercamiento con su compañero en 'Supervivientes' puede hacerla saltar por los aires en cualquier momento. Ganas parece que no empiezan a faltar sobre todo cuando Alejandro le ha preguntado: "¿Si lo dejas con tu novio te vienes conmigo?". A lo que ella ha respondido con una media sonrisa "sí, claro, yo no lo dejo".