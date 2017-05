Toño Sanchís: «Belén Esteban es una bocachancla»

Toño Sanchís vuelve a la carga. Y es que se acerca el juicio en el que se aclararán las cosas entre Belén Esteban y su ex representante. El que fue la mano derecha de la princesa del pueblo continúa defendiéndose de las acusaciones de haber estafado a la colaboradora. Aunque ambos trabajan en Telecinco en diferentes programas, no se han encontrado por los pasillos. Además ha sido claro y directo en cuanto a la relación de Jesús Janeiro y su hija Andrea , Toño confiesa que esa relación entre padre e hija no sería tan tensa como se ha comentado.