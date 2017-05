La novedad que sacudirá el juicio entre Toño Sanchís y Belén Esteban

Entre Toño Sanchís y Belén Esteban las cosas pueden ir a peor. Una última novedad podría sacudir el juicio entre ambos.

Ha sido en el programa que conduce Toñi Moreno en Telecinco en el que se ha dado a conocer la noticia. La jueza que lleva el caso ha solicitado el día libre para el martes 30 mayo, el día previsto para la celebración del juicio. Esto supone que el lunes, en cuanto abran las puertas de los juzgados de Torrejón de Ardoz, se decidirá qué sucede con el caso: el juez seleccionado debe ponerse al día en 24 horas, cabiendo la posibilidad de que se suspenda la vista.

Toñi Moreno quiso quitar un poco de hierro al asunto diciendo: "Bueno, si el juez ha estado viendo todo este tiempo Telecinco seguramente no habrá ningún problema". Por su parte, Toño no ha querido dar declaraciones y se ha mantenido muy discreto sobre el tema. El exconcursante de 'GH VIP 5' no ha mostrado interés por ninguna de las opciones que ha planteado Pepe, prefiriendo hablar lo mínimo posible del tema.