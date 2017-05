«Gané mucho dinero, para qué mentir»

Quizá su verdadero nombre, Ángela Pereda, no le diga nada. Pero si la definimos como mito erótico del tardofranquismo y la Transición, abanderada de la libertad sexual y pionera en desnudarse íntegramente en un escenario tras la muerte de Franco, se va desbrozando la incógnita. Si además aportamos la pista definitiva, una foto en la que un envarado Enrique Tierno Galván, entonces alcalde de Madrid, concede un premio a una mujer con el pecho al aire, no hay más que hablar. La imagen fue tomada en 1978 y ya forma parte de la iconografía de los primeros años de la democracia. Susana Estrada (Gijón, 1949) ha interrumpido su vida descansada en Benidorm para publicar un disco recopilatorio de los temas que cantaba en los años 70 y 80. El álbum, titulado 'The Sexadelic Disco-Funk Sound of... Susana Estrada' (Espacial Discos / Guerssen) recoge composiciones libidinosas sazonadas de gemidos, a la manera de Brigitte Bardot y Jane Birkin cuando cantaban 'Je t'aime... moi non plus'.

A sus 67 años, Susana Estrada sigue como siempre, igual de procaz y desinhibida. Dejó de pisar los escenarios hace catorce años y ahora vive en Benidorm, donde ha encontrado su lugar en el mundo. Cuida de sus gatos, de los callejeros y de los cuatro propios; pinta, lee y compone y se lleva maravillosamente con sus dos hijos.

Es usted el mito erótico de la Transición, pero los menores de 30 quizá no la conozcan. ¿Cómo se presentaría a ellos?

No me conocen porque me retiré hace doce o catorce años. Trabajé casi cuarenta años y dije hasta aquí he llegado. Ya estaba cansada y me apetecía hacer otras cosas. Pero sigo activa, me dedico a componer y producir música. ¿Qué les diría? Me apena que los jóvenes ignoren los presidentes que ha habido en la democracia, que no son tantos. Y deberían saber que gracias a mí y otras personas ellos disfrutan de muchas libertades que en aquel entonces -dijo el señor a sus discípulos- no teníamos.

¿Cuál es la intrahistoria de la célebre foto con Tierno Galván?

Por mucho que se empeñen no es cierto que Tierno me dijera que me iba a constipar. Nada más me dijo: «Hija mía, estate tranquila pero tápate, tápate». Yo le contesté, «profesor, estoy muy tranquila, no se preocupe».

-¿Es cierto que tuvo un lío con Adolfo Suárez?

No. Con ese señor no se tenían líos. Se tenían otras cosas, pero no líos. No es la palabra adecuada. Ni tengo líos ni discuto con nadie. ¿Cuál es la siguiente pregunta?

¿Cómo es un día normal en su vida?

Disfruto de días agradables y tranquilos. Vivo en un sitio de Benidorm en el que está todo a mano, sin atascos, se puede hacer todo a pie. Va una caminando, con una sonrisa en los labios, con tiempo para hacerlo todo. Y además puedes tomar el solecito y un té agradablemente frente a la playa, comer un cruasán y quedar con los amigos.

¿Ganó mucho dinero?

Pues sí, para qué voy mentir. Pero si hubiera sido hoy habría ganado más, porque la moneda ha subido.