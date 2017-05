Frank Cuesta se cabrea con Aless Gibaja por su último videoclip

Aless Gibaja ha publicado el videoclip de la canción 'Menéalo' en el que aparece con una pitón y una tigresa, algo que no le ha sentado nada bien a Frank Cuesta.

En una publicación del aventurero de DMAX en Facebook ha calificado al 'youtuber' como "un tío brillante, con una personalidad muy bien conectada con el siglo XXI y un tío sensato". Y por eso mismo, "me ha sorprendido no solamente verte con una pitón, sino caminando con una tigresa".

"Entiendo que hay que darle espectacularidad a todo lo que se hace en este mundo mediático, pero debes de entender mi queja a utilizar animales salvajes para comerciales, videos musicales, etc, especialmente cuando en el 2017 te pueden poner digitalmente un dinosaurio caminando a tu lado", se queja.

"Deberíamos ser más cautos a la hora de utilizar animales salvajes en espectáculos. Eso no te hace más "cool", tú lo eres de cualquier manera y me gustaría que recapacitases y sobre todo no volvieses a repetir algo así", ha dicho Frank en su publicación.