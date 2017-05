El abuelo malagueño que ha arrasado en 'First Dates'

El amor no tiene edad y punto. Así de claro ha quedado esta noche en 'First Dates' gracias a Antonio, un malagueño de Torremolinos que a sus 73 años no solo ha salido del armario sino que ha conquistado a la audiencia más exigente de la televisión con su forma de ser. El "abuelo" más divertido que ha pasado por el restaurante de Cuatro ha engatusado a todos con su forma de ser y de actuar.

Ginés, su ligue, tampoco se ha quedado atrás a sus 70 años. Pero es que solo con conocer a Antonio ya había mucho terreno ganado. El hombre reconoce de sí mismo que "tengo mandanga" y esa sinceridad es tan transparente que solo ha podido encontrarse el respaldo de unas redes sociales que se han enamorado a primera vista de él.

Antonio (73) "no quiero mueble", "te he visto por detrás y ya me has caído bien" y las perlas que nos quedan #FirstDates348pic.twitter.com/6uyDt2RPng — superysuper (@superysuper) 29 de mayo de 2017

¡Imposible ser más simpático y tener más arte que Antonio! #firstdates348 — Hater Jéiter (@HaterJeiter) 29 de mayo de 2017